Спричинила надмірне витрачання коштів на суму понад ₴1,7 млн. – підозрюється бухгалтер одного з медичних закладів Первомайська

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомлено про підозру бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська у неналежному виконанні службових обов’язків, що завдало істотної шкоди державним інтересам, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрювана з квітня 2020 року по грудень 2021 року, нехтуючи своїми службовими обов’язками, не перевірила правильність здійснення нарахувань додаткових доплат 151 працівнику медичного закладу. Унаслідок чого спричинено надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 млн грн.

За скоєний злочин жінці загрожує до п’яти років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснює Первомайський райвідділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прократура