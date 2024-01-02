Спричинив «п’яну» ДТП, убивши товариша: водія засуджено до 8 років увʼязнення (фото)

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 63-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що ввечері 25 червня минулого року обвинувачений перебував за кермом автомобіля «ВАЗ-2107» у стані алкогольного спʼяніння та рухався по автодорозі «Коломак-Шелестове».

Разом з ним в автівці на пасажирському сидінні сидів його товариш.

Поблизу стели «Шелестове» водій не врахував дорожню обстановку, в результаті чого втратив контроль над керуванням свого автомобіля та допустив зіткнення з деревом, з подальшим перекиданням авто.

Товариш водія від отриманих тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувачений свою вину не визнав та додав, що за кермом автомобіля перебував не він, а потерпілий. Проте вина чоловіка підтверджується дослідженими судом доказами. Відповідно до висновків експертів, враховуючи характер та локалізацію тілесних ушкоджень, механічних ушкоджень на автомобілі та беручи до уваги напрямок переміщення транспортного засобу, за кермом був саме обвинувачений.

Вирок виніс Коломацький районний суд Харківської області. Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура