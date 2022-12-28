Сприяв «перереєстрації» підприємців за законодавством РФ – судитимуть т. зв. очільника «податкової служби Херсонщини»

Прокурори Херсонської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Херсона за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Слідством установлено, що під час окупації Херсонщини обвинувачений вступив у злочинну змову із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого «виконуючого обов’язки керівника податкової служби Херсонської області».



На псевдопосаді обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в новоствореному податковому органі окупантів. Брав участь у публічних заходах організованих окупаційною владою, де закликав представників юросіб та фізичних осіб-підприємців перереєструватися за російським законодавством, відкривати рахунки у підконтрольному рф банку аби «законно» провадити свою діяльність на території області.

Досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.

За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури