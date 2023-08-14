Сприяв ухиленню від мобілізації та виїзду за кордон чоловікам за підробленими документами: оголошено про підозру киянину

Серед «схем», яку використовували зловмисники, – надання фіктивних свідоцтв про народження дітей. Відтак охочі виїхати з країни чоловіки миттєво ставали багатодітними батьками та не підлягали мобілізації. Така послуга коштувала близько 10 тисяч доларів США. Наразі поліцейські оголосили підозру одному з членів злочинної групи.

Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили «схему» ухилення від мобілізації та незаконного переправлення чоловік призовного віку через державний кордон. Зловмисники надавали «клієнтам» фіктивні свідоцтва про народження дітей. Відтак чоловік, який згідно з документами виховував трьох неповнолітніх дітей, міг безперешкодно виїхати з країни.

Крім того, фігуранти надавали «батькам» детальний інструктаж, як потрібно себе поводити та правильно відповідати на питання під час спілкування з прикордонниками.

Одного зі зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ним частини обумовленої суми.

Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність фігуранта.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції оголосили 38-річному киянину про підозру. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад та вказівок, з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Поліцейські проводять заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, зокрема й до підроблення документів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – працівники СБУ в м. Києві та Київській області.

Управління комунікації Національної поліції України