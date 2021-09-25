США в ОБСЄ: Росія карає українців у Криму за відмову від російських паспортів

Російська окупаційна влада в українському Криму продовжує карати громадян України, які відмовилися від нав’язуваних їм російських паспортів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявили у місії США при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«У Криму Росія продовжує карати громадян України, які вирішили не приймати російські паспорти. Лише минулого тижня окупаційна влада оштрафувала кількох кримськотатарських лідерів та інших демонстрантів, яких було затримано через протест проти затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, за те, що вони не мали російського паспорта», — заявили в американській місії.

Було вказано на те, що Сполучені Штати продовжать стежити за справою Джелялова та інших кримськотатарських активістів і закликають російську владу негайно їх звільнити.

Також у місії США при ОБСЄ наголосили, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією. «Будучи підписантом спільної декларації Кримської платформи, ми підтверджуємо, що Крим — це Україна», — йдеться у заяві американської місії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив що ООН має прореагувати на роздачу Росією паспортів та проведення виборів на окупованих територіях України. Він також закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення незаконно затриманих першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова й інших кількох сотень українців, які перебувають у заручниках на території тимчасово окупованих територій і Росії.

3 і 4 вересня у тимчасово окупованому Росією Криму силовики провели незаконні обшуки і затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також активістів Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахтемових, Шевкета Усеїнова.

6 вересня районний «суд» Сімферополя заарештував Джелялова і братів Ахтемових до 4 листопада. Одаманов і Усеїнов отримали 14 і 15 діб «адміністративного арешту» відповідно.