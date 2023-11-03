США запровадили санкції щодо росіянки, яка відмивала кошти у віртуальній валюті для російських «еліт»

Наприклад, один із олігархів РФ використав її послуги, аби перевести від його імені понад 100 мільйонів доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо росіянки Катерини Жданової за її роль у відмиванні та переміщенні коштів з використанням віртуальної валюти від імені російської еліти.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Мінфін наголосив, що цей крок відповідає “зобов’язанню “Групи семи” боротися з ухиленням від санкцій та закривати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам та олігархам використовувати віртуальну валюту для компенсації впливу міжнародних санкцій”.

Через таких посередників як Жданова, російська еліта, а також групи програм-вимагачів та інші незаконні суб’єкти намагалися уникнути санкцій США та міжнародних санкцій, зокрема, через зловживання віртуальною валютою.

У березні 2022 року Катерина Жданова допомогла російському клієнту замаскувати джерело його доходів, щоб через по-шахрайському відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості перевести до Західної Європи понад $2,3 млн.

Також зловмисниця надає російським фізичним особам доступу до західних фінансових ринків, який інакше може бути заблокований через американські та міжнародні заборони.

Крім того, Жданова використовує віртуальну валюту для полегшення великих транскордонних транзакцій. Росіянка залучає до цього організації, які не мають заходів контролю за боротьбою з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму як-от криптовалютна біржа з РФ Garantex Europe OU. Водночас зловмисниця здійснює перекази з обміну віртуальної валюти від імені олігархів, які виїхали за кордон. Наприклад, один із олігархів РФ використав її послуги, аби перевести від його імені понад 100 мільйонів доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Жданова також надавала послуги особам, пов’язаним із російською групою вимагачів Ryuk. У 2021 році вона відмила понад $2,3 мільйона, отриманих від жертв.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати Америки оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. У переліку опинилися фізичні та юридичні особи, які підтримують роботу воєнпрому РФ, а також банки.

У Брукліні (США) викрили росіян, які допомагали російській армії отримувати електроніку попри санкції. // LB.ua