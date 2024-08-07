Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО
Паламар про вбивство Іщенка: «Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті»
Судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». Про це повідоммив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар.
За словами заступника командира бригади «Азов», це не просто «ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими».
Нагадаємо, пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. Про це повідомляє «Суспільне Донбас».
Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. // ГлавкомTweet