Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО

Паламар про вбивство Іщенка: «Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті»

Судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». Про це повідоммив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар.

«Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в «Азов» 27 лютого 2022 року», – написав Паламар у Facebook.

За словами заступника командира бригади «Азов», це не просто «ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими».

«Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті», – наголосив Паламар.

Згідно з результатами судово-медичної експертизи й довідки про причину смерті Іщенка, які опублікував Паламар, до смерті призвели множинні переломи ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки через «контакт із тупим предметом» «намір» якого «невизначений».

Нагадаємо, пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. Про це повідомляє «Суспільне Донбас».

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. // Главком