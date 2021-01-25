Стали известны подробности задержания запорожца, который месяцами жил с трупами родственников

В одной из квартир Запорожья обнаружили два трупа — женщины, которая умерла три месяца назад, и мужчины, умершего около 9 месяцев назад.

В пресс-службе ГУНП в Запорожской области сообщили, что тела направили для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти. Вместе с тем, как сообщают жильцы дома, где произошли эти устрашающие события, при задержании мужчина, который все это время жил с умершими родственниками, признался в убийстве брата.

«Он называл себя киллером и убийцей», — говорит Ангелина Майборода, проживающая в одном доме с задержанным.

По словам соседей, братья постоянно скандалили и дрались.

Стоит отметить, что по информации судмедэкспертов экспертиза все еще продолжается, результаты должны быть готовы в течении месяца. Но настоящую причину смерти погибших, будет назвать сложно, из-за того, что тела уже разложились.

На данный момент психически нездорового мужчину забрали в больницу. Сейчас врачи мужчину обследуют, но на принудительное лечение его может направить только суд. По словам его соседей, он неоднократно угрожал жителям дома и они боятся, что его могут скоро отпустить домой. // Актуально