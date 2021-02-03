Стали відомі подробиці жорстокого передноворічного вбивства через ревнощі у Неліпині (відео)

Убивство, про яке мовчали місяць. У Неліпині, неподалік Сваляви трапився злочин, причини та наслідки якого обговорюють тільки тепер.

Відомо, що тамтешній житель через ревнощі вбив 27-річного чоловіка з Поляни, але справа куди заплутаніша, ніж здається на перший погляд.

Жахлива трагедія трапилася 31 грудня близько 9:25 ранку в селі Неліпино. Наразі відомо, що мотивом для вбивства 27-річного жителя с. Поляни стали ревнощі.

Єдиний свідок події – Тетяна, поділилася моторошними подробицями. Дівчина розповіла, що після кривавого інциденту й сама неодноразово ставала жертвою нападів з боку невідомих, йдучи з роботи із сусідньої Сваляви. Внаслідок побоїв на тілі жінки залишилися численні синці.

Детальніше про цю моторошну подію дивіться у відеосюжеті:

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