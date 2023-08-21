Стали псевдокерівниками окупаційних органів «влади» ‒ повідомлено про підозру депутату райради та двом жителям Луганщини

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру у колабораційній діяльності депутату Старобільської районної ради 8 скликання від політичної партії «Наш край» (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, місцевий житель в умовах воєнного стану пішов на співпрацю з ворогом.

У кінці березня 2022 року він приступив до виконання обов’язків «начальника адміністративно-господарчого відділу адміністрації Старобільського району лнр».

На займаній «посаді» займається питаннями господарського обслуговування будівель, споруд і приміщень, розташованих на території району.

Також за процесуального керівництва Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур за цією ж статтею повідомлено про підозру ще двом псевдопосадовцям незаконних органів «влади» на тимчасово окупованій території регіону.

Влітку 2022 року житель Сєвєродонецька, колишній начальник місцевої дільниці служби газорозподільних станцій обійняв «керівну» посаду і очолив «Сєвєродонецьку ділянку Державного унітарного підприємства лнр «Луганське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів».

Дотепер фігурант контролює роботу особового складу вказаного підприємства, організовує виконання робіт із відновлення та пуску магістральних газопроводів і газорозподільних станцій.

Мешканка с. Новодеркул Старобільського району, колишня посадова особа органу місцевого самоврядування однієї з територіальних громад Луганщини, навесні 2022 року стала «начальником відділу з питань державної цивільної служби та кадрів адміністрації Біловодського району лнр».

Підозрювана займається підбором «кадрів» та закликає місцеве населення до співпраці з окупантами.

Усім особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Сєвєродонецької

окружних прокуратур)