Стали псевдокерівниками окупаційних органів «влади» ‒ повідомлено про підозру депутату райради та двом жителям Луганщини
Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру у колабораційній діяльності депутату Старобільської районної ради 8 скликання від політичної партії «Наш край» (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, місцевий житель в умовах воєнного стану пішов на співпрацю з ворогом.
У кінці березня 2022 року він приступив до виконання обов’язків «начальника адміністративно-господарчого відділу адміністрації Старобільського району лнр».
На займаній «посаді» займається питаннями господарського обслуговування будівель, споруд і приміщень, розташованих на території району.
Також за процесуального керівництва Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур за цією ж статтею повідомлено про підозру ще двом псевдопосадовцям незаконних органів «влади» на тимчасово окупованій території регіону.
Влітку 2022 року житель Сєвєродонецька, колишній начальник місцевої дільниці служби газорозподільних станцій обійняв «керівну» посаду і очолив «Сєвєродонецьку ділянку Державного унітарного підприємства лнр «Луганське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів».
Дотепер фігурант контролює роботу особового складу вказаного підприємства, організовує виконання робіт із відновлення та пуску магістральних газопроводів і газорозподільних станцій.
Мешканка с. Новодеркул Старобільського району, колишня посадова особа органу місцевого самоврядування однієї з територіальних громад Луганщини, навесні 2022 року стала «начальником відділу з питань державної цивільної служби та кадрів адміністрації Біловодського району лнр».
Підозрювана займається підбором «кадрів» та закликає місцеве населення до співпраці з окупантами.
Усім особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської та Сєвєродонецької
окружних прокуратур)