Стати «батьком» третьої дитини, щоб отримати відстрочку – у Харкові викрито львівʼянку та місцеву лікарку

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова двом громадянкам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, восени 2024 року 61-річна мешканка м. Львів звернулась «за допомогою» до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою-акушеркою.

Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він є особою призовного віку, підлягає мобілізації і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львівʼянка попросила «врятувати» його від армії.

Лікарка підшукала вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги — начебто це його третя дитина.

У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова та зустрілась з матірʼю її майбутнього «онука». Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за «допомогу». Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші.

Наприкінці грудня мешканка Львова зробила ще один переказ на суму 4200 грн, щоб вагітна не відмовилась «породнитись».

Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика. Львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченої заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. Вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де і була затримана правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – головний оперативно-розшуковий відділу 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 5-е управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Офіс Генерального прокурора