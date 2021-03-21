Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента (відео)

Подія кваліфікована як хуліганство. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини вчинення правопорушення.

Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля Офісу Президента України на вулиці Банковій, у зв’язку з цим працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України посилили превентивні заходи для забезпечення публічної безпеки та порядку.

За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного із найбільш агресивних учасників. Це — уродженець Вінниччини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За погодженням із процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 10 фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва