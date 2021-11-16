Столична прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка, який вбив та розчленував свою матір

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який вчинив вбивство своєї матері.

Як повідомлялося раніше, 13.05.2021 чоловік, перебуваючи у власній квартирі, наніс 64-річній матері численні удари по голові, заподіявши ій смерть. Після цього, з метою приховання вчиненого злочину за допомогою пилки розчленував тіло потерпілої та викинув окремі частини тіла поза межами місця проживання. Надалі чоловік покинув місце вчинення злочину, однак був затриманий працівниками поліції на території Київської області.

У кримінальному провадженні виконані всі необхідні дії та зібрані достатні докази щодо винуватості чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення інкримінованого правопорушення він за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів на теперішній час психічний стан останнього не змінився та він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку.

Враховуючи викладене, до суду внесено клопотання про застосування відносно чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Відповідне клопотання наразі скеровано на розгляд Подільського районного суду м. Києва.

Київська міська прокуратура