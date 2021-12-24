Столична прокуратура попередила безпідставне витрачання понад ₴50 млн. держпідприємства

Київською міською прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливого замаху на заволодіння коштами ДП «Укрхімтрансаміак».

За даними слідства, підприємством у липні 2021 року укладено низку договорів на постачання обладнання для здійснення поточного ремонту газотранспортної мережі, яка перебуває на його балансі, на 51 млн грн. Строк виконання договору визначено до 23 грудня 2021 року.

При цьому розрахунки із постачальником мали проводитись на умовах банківського акредитиву, тобто безспірного переведення оплати постачальнику банківською установою у разі надання ним документів про виконання окремих умов договору. Водночас встановлено, що під час підготовки технічного завдання на предмет закупівлі, колишнім керівництвом підприємства проігноровано численні зауваження працівників, що безпосередньо відповідають за ремонт та експлуатацію газотранспортного обладнання, які наполягали на тому, що воно не відповідає вимогам ДСТУ та не може бути використано на ділянках газотранспортної мережі ДП «Укрхімтрансаміак».

В ході досудового розслідування прокурором подано клопотання до Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на грошові кошти, розміщені у банківській установі на умовах акредитиву. Суд визнав доводи прокурора обґрунтованими та задовольнив клопотання.

Таким чином, незважаючи на спроби підприємства-постачальника терміново передати обладнання, яке не може бути використано, грошові кошти залишились на банківських рахунках держпідприємства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР у м. Києві.

Офіс Генпрокурора