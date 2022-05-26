Столична прокуратура та СБУ вилучили продукцію підсанкційних російських виробників на ₴150 млн.

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України викрито незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив з російської федерації в обхід застосованих Радою національної безпеки та оборони України обмежувальних заходів.

Під час розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено, що громадянин російської федерації зареєстрував в Україні декілька підприємств та здійснював керівництво ними за допомогою призначених керівників, також громадян рф.

Розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників (мінеральні добрива, кормові добавки), службові особи вищевказаних підприємств протягом 2020 – 2022 років підробляли документи на імпорт, що дозволило ввезти в Україну, легалізувати та реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн.

Зазначені дії завдали шкоду економічній та сільськогосподарській незалежності нашої держави, а також забезпечили значні надходження в бюджет країни–агресора.

У ході санкціонованих обшуків, проведених в регіонах України, виявлено та вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, товарно-матеріальні цінності (мінеральні добрива, кормові добавки), у тому числі виробництва російських компаній, загальним об’ємом понад 6,4 тис. тонн.

За рішенням суду на вилучені документи та товарно – матеріальні цінності накладено арешт. Загальна сума арештованих активів становить близько 150 млн гривень.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Київська міська прокуратура