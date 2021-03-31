Столична прокуратура у судовому порядку стягнула з комерційної структури ₴4,4 млн. збитків, завданих довкіллю

Київська міська прокуратура в судовому порядку стягнула з комерційної структури збитки, завдані порушенням вимог природоохоронного законодавства, у розмірі понад 4,4 млн грн.

Установлено, що у лютому 2019 року Державною екологічною інспекцією Столичного округу проведено перевірку та виявлено непоодинокі випадки перевищення комерційною структурою добового ліміту забору води, встановленого у дозволах на спецводокористуванн у Дніпровському районі міста Києва.

За результатами перевірки Інспекцією проведено розрахунок завданих довкіллю збитків, розмір яких склав понад 4,4 млн грн, які товариством не сплачено.

У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою у липні 2020 року до господарського суду м. Києва подано позовну заяву в інтересах держави в особі Інспекції до товариства про стягнення завданих збитків у примусовому порядку.

Господарський суд погодився з доводами прокурора, задовільнив позов у повному обсязі та стягнув завдану довкіллю шкоду.

Київська міська прокуратура