Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО

Опубликовано

Прокурори Київської міської прокуратури із залученням відповідних фахівців провели комплексну перевірку у державній установі «Київський слідчий ізолятор» з питань дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог.

За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України «Про попереднє ув’язнення», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері.

Нет описания фото.

Так, незважаючи на неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

Возможно, это изображение (в помещении)

Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Возможно, это изображение (в помещении)

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

Возможно, это изображение (в помещении)

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» внесено акти реагування.

Возможно, это изображение (в помещении)

Робота на даному напрямі продовжується та перебуває під особистим контролем керівництва міської прокуратури.

Київська міська прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: