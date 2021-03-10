Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО

Прокурори Київської міської прокуратури із залученням відповідних фахівців провели комплексну перевірку у державній установі «Київський слідчий ізолятор» з питань дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог.

За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України «Про попереднє ув’язнення», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері.

Так, незважаючи на неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» внесено акти реагування.

Робота на даному напрямі продовжується та перебуває під особистим контролем керівництва міської прокуратури.

Київська міська прокуратура