Столична прокуратура викрила службовця Київської ОДА на хабарі у 200 тис. гривень

У вівторок, 4 серпня 2020 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві спільно з оперативними працівниками ГУ СБУ в місті Києві та Київській області затримано “на гарячому” під час отримання неправомірної вигоди у сумі 200 тис. гривень інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав вказані кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно договору будівельного підряду по об’єкту будівництва однієї зі шкіл на території Київської області.

Зловмисника затримано одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

На теперішній час тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва