Столична прокуратура вимагає знесення самочинно збудованого готелю на державній землі

Київська місцева прокуратура № 5 у судовому порядку вимагає знесення самочинно збудованого об’єкту нерухомості та повернення земельної ділянки у державну власність.

Встановлено, що суб’єкт господарювання без будь-яких дозвільних документів зайняв частину земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у Оболонському районі столиці та самочинно збудував на ній об’єкт комерційного призначення – готель площею 522,5 кв.м.

Однак вказана земельна ділянка належить до земель сількогосподарського призначення, рішень про зміну цільового призначення та передачу її в оренду не приймалось.

З метою захисту інтересів держави, місцевою прокуратурою подано до Господарського суду міста Києва позовну заяву щодо знесення самочинно збудованого об’єкту нерухомості та повернення земельної ділянки з незаконного користування.

Прес-служба прокуратури міста Києва