Столичне підприємство, яке надає послуги з отримання віз, ухилилось від сплати ₴56,6 млн. податків

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків директором підприємства у сфері надання послуг з отримання віз.

Встановлено, що директор підприємства, яке надає послуги по отриманню віз, приховав операції з виплати роялті за використання об’єкту інтелектуальної власності у сфері відкриття та експлуатації візових центрів компанії-нерезиденту з Об’єднаних Арабських Еміратів на суму 377 млн гривень. Це призвело до несплати 56,6 млн гривень податку з доходів з джерелом його походження з України, отриманого підприємством-нерезидентом від провадження господарської діяльності.

За результатами проведеного досудового розслідування 30 жовтня 2020 року відносно директора зазначеного підприємства складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Проведеними слідчими діями встановлено, що особа, відносно якої складено повідомлення про підозру, відсутня за відомими слідству адресами реєстрації та проживання, а її теперішнє місце проживання невідоме. У зв’язку з чим, 30 жовтня 2020 року повідомлення про підозру директору направлено поштою на адресу іншого підприємства, де він наразі працевлаштований.

Повідомлення про підозру директору згаданого підприємства та направлення кримінального провадження до суду жодним чином не вплине на процес оформлення віз, будь-які дії щодо блокування здійснення господарської діяльності слідчими ГУ ДФС у м. Києві не вчиняються.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Державна фіскальна служба України