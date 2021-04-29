Столичне подружжя судитимуть за налагодження міжнародного каналу контрабанди частин вогнепальної зброї (фото)

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

За даними слідства, подружжя, яке проживає у місті Києві, налагодило систематичне переправлення за кордон частин вогнепальної зброї до автомату Калашникова та його модифікацій, ручного кулемета, снайперської гвинтівки тощо. Посилки до США вони відправляли через різні поштові відділення райцентрів. З метою дотримання конспірації, відправлення здійснювали через вигадані імена відправників.

Встановлено більше десяти таких поштових міжнародних відправлень із контрабандним товаром.

Під час обшуку у помешканні подружжя виявлено та вилучено значну кількість частин вогнепальної нарізної зброї, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури