Столичні оперативники перекрили канал постачання наркотиків з Житомирської області до Києва

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта, де виявили близько двох кілограмів канабісу та кущі коноплі. Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітниками Шевченківського управління поліції було перекрито канал надходження канабісу із Житомирської області до міста Київ. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 55-річного мешканця Житомирщини.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, чоловік на прибудинковій ділянці вирощував кущі коноплі з метою подальшого збуту:

«Зловмисник виготовляв з вирощених рослин наркотичний засіб – канабіс. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта нами виявлено та вилучено близько двох кілограмів готової до вживання наркотичної речовини, а під час обшуку прибудинкової ділянки — 28 кущів конопель. Усе вилучене ми направили на проведення відповідних експертиз, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України – посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

«Наразі поліцейські, за погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою, готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва