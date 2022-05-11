Столичні оперативники проводять роботу із виявлення та затримання правопорушників, які перебувають у розшуку

За результатами тижневої роботи правоохоронці виявили та затримали вісім осіб, які переховувались від правоохоронних органів.

Оперативно-розшукові заходи направлені на попередження нових злочинів та розкриттю вчинених раніше на території міста Києва.

Оперативниками управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві постійно здійснюється робота із розшуку зловмисників, які раніше скоїли правопорушення та намагались уникнути покарання. Правоохоронці встановлюють місце перебування фігурантів та затримують їх для подальшого притягнення до відповідальності за інкриміновані їм статті Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві Сергій Махно, поліцейські за період з 2 по 11 травня виявили та затримали вісім правопорушників, які перебували у державному розшуку:

«Ми постійно проводимо роботу із встановлення місцезнаходження осіб, які переховуються від правоохоронних органів і таким чином намагаються уникнути кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини. Оперативно-розшукові заходи проводяться в усіх районах столиці. За минулий тиждень ми затримали вісім таких осіб. Зокрема, двох чоловіків, 1993 та 1978 років народження, які скоїли крадіжки у Деснянському районі міста Києва. Станом на сьогодні один з правопорушників вироком Київського Апеляційного суду вже засуджений до трьох років шести місяців ув’язнення. Також ми затримали двох чоловіків, 1978 та 2002 років народження, один з яких вчинив вбивство з необережності, а інший — крадіжку. Обидва перебували у розшуку в Подільському управлінні поліції».

Окрім цього, днями оперативники затримали жінку, 1985 року народження, яка займалась незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Дніпровському районі столиці. Наразі суд обрав їй покарання у вигляді чотирьох років одного місяця тюремного ув’язнення. Встановили місце перебування та затримали чоловіка, 1986 року народження, який скоїв крадіжку у Солом’янському районі та вироком районного суду вже отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Всі інші фігуранти наразі очікують судового засідання для прийняття стосовно них відповідного рішення.

Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи на території й інших областей України під час службових відряджень. Таким чином оперативники управління карного розшуку столичного главку спільно з працівниками Шевченківського управління поліції затримали у м. Івано-Франківськ правопорушника, 1985 року народження, який перебував у державному розшуку за скоєння умисного вбивства, вчиненого повторно.

«Попри умови воєнного стану на території нашої держави, така кропітка робота оперативників главку та колег з районних управлінь проводиться цілодобово. Кожен злочинець повинен понести покарання згідно із Законом», — додав очільник карного розшуку.

Відділ комунікації поліції Києва