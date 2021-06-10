Столичні оперативники затримали двох мешканців Київщини за розбійний напад на іноземця

Зловмисники заманили потерпілого до свого авто, вивезли до лісу, а після під погрозою пістолету заволоділи його годинником, прикрасами та грішми. Під час проведення спеціальної поліцейської операції фігурантів затримали, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини поліції Києва звернувся громадянин європейської держави та повідомив про те, що він став жертвою розбійного нападу. Аби з’ясувати усі обставини скоєного, оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, для розшуку та затримання нападників у місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію:

«Ми з’ясували, що чоловік відпочивав у ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Після спільного відпочинку нові знайомі запропонували іноземцю підвезти в готель, але натомість вивезли його за межі міста до лісу, де під погрозою пістолета забрали дорогий наручний годинник, мобільний телефон та гаманець із банківськими картками».

Співробітники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили номерні знаки автівки нападників і маршрут руху. Згодом правоохоронці помітили цю автівку на вулиці Великій Васильківській, а неподалік у ресторані – спільників.

«Зловмисників, 1993 та 1994 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, але проживають у Київській області. Ми провели обшук за їх місцем мешкання, звідки вилучили речі потерпілого та зброю, яку направили на експертизу», — додав Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва