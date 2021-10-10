Столичні оперативники затримали групу іноземців за вчинення квартирних крадіжок

Спільники діяли вночі, заздалегідь знали про відсутність власників в оселях і шляхом підбору ключів проникали у помешкання, звідки забирали цінності й техніку. Також слідчі поліції довели причетність зловмисників до пограбування киянина. Фігуранти перебувають під вартою.

Під час реалізації оперативної інформації оперативники столичного главку поліції на вулиці Лесі Українки затримали трьох іноземців, які вночі скоїли дві квартирні крадіжки на території Голосіївського району. У спільників виявили та вилучили речові докази, а саме золоті прикраси, гроші в національній та іноземній валюті, колекційні монети, техніку та відмички.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, фігуранти не мають у столиці постійного місця проживання й приїхали до Києва, аби незаконно збагатитися:

«Зловмисники діяли вночі та заздалегідь знали, що у квартирах відсутні власники. Шляхом підбору ключа потрапляли в оселю, де швидко починали шукати цінності, а після скоєного втікали на таксі. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це –уродженці іншої держави, 1990, 1993 та 1994 років народження».

Слідчі Голосіївського управління поліції за погодженням із процесуальними керівниками повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Іноземці перебувають під вартою. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

«У нас є підстави вважати, що молодики причетні до вчинення аналогічних правопорушень, скоєних на території столиці.

Колеги з іншого району повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому», — додав підполковник поліції Араік Кочкадамян.

Відділ комунікації поліції Києва