Столичні оперативники затримали киянина за пограбування та розбійні напади на жінок

У слідства є підстави підозрювати, що затриманий причетний до скоєння ще трьох аналогічних злочинів на території столиці. Чоловік нещодавно звільнився із місць позбавлення волі, де перебував останні п’ять років, але певних висновків не зробив.

На початку грудня до поліції Києва звернулися дві жінки зі схожими повідомленнями про те, що у Голосіївському районі невідомий напав на них, забрав цінності та втік. Для встановлення та затримання правопорушника у рамках розпочатих кримінальних проваджень поліцейські невідкладно почали розшукові заходи.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, правоохоронці провели аналіз скоєних злочинів і встановили, що за отриманими від потерпілих прикметами до вчинення правопорушень може бути причетна одна й та сама особа:

«Ми встановили, що злочини були скоєні з різницею у пів години. У темну пору доби фігурант, побачивши самотню жінку, підбігав до неї, бив по голові каменем і забирав цінності. Завдяки оперативним заходам ми з’ясували особу зловмисника та розшукали його. Під час затримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми виявили і вилучили у молодика речі, а також документи потерпілих».

Зловмисником виявився 26-річний киянин, який нещодавно звільнився із місць позбавлення волі за вчинення двох злочинів: крадіжки та угон авто, за що провів за ґратами п’ять років.

«Також у слідчих є обґрунтовані підстави підозрювати затриманого у вчиненні ще трьох аналогічних злочинів. При цьому одна з потерпілих перебуває у лікарні з травмою голови, наразі її стан стабільний», — зазначив полковник поліції.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (Грабіж) і ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Поліцейські звернулися із клопотанням до Голосіївського районного суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділу комунікації поліції Києва