Столичні оперативники затримали киянина за скоєння квартирних крадіжок в Оболонському районі

Протягом ночі зловмисник встиг обікрасти дві квартири, звідки виніс цінних речей на суму понад 39 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції з заявою про квартирну крадіжку звернулись мешканці квартири на проспекті Оболонському та Героїв Сталінграду. Заявники повідомили про те, що вночі до їх помешкань на другому поверсі проник невідомий та викрав мобільні телефони і комп’ютерну техніку. На вказані адреси виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник потрапляв до помешкань через відчинені на провітрювання вікна, коли власники спали. Співробітники поліції з’ясували, що один із викрадених ґаджетів має зв’язок з телефоном потерпілої, а тому встановили його місце знаходження.

На вказану адресу негайно виїхали оперативні співробітники та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 43-річного киянина. Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили викрадене майно.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва