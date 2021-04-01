Столичні оперативники затримали розбійника, який відібрав у киянина ₴300 тисяч

Нападник вдарив потерпілого цеглиною по голові, вирвав сумку з грошима та втік на авто. Йому повідомлено про підозру, наразі він знаходиться під вартою.

Інцидент стався на вулиці Курчатова, що у Деснянському районі столиці. Зі слів заявника, до нього підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові та заволодів барсеткою з грошима. Після цього зловмисник сів до автівки знайомого та втік. Для з’ясування усіх обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, для розшуку нападника по місту була введена спеціальна поліцейська операція:

«Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, ми затримали пасажира авто, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини».

Слідчі провели обшук автомобіля та вилучили цеглину, якою ймовірно вдарили потерпілого по голові. Крім того, поліцейські виявили та вилучили інші речові докази: викрадені гроші, документи та мобільні телефони, якими користувався нападник.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва