Столичні оперативники затримали уродженця Рівненщини за ножове поранення чоловіка

Під час конфлікту чоловік вдарив ножем опонента у груди та втік, але поліцейські його розшукали. На період досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою.

До чергової частини поліції Києва по спецлінії 102 від лікарів надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійській 35-річний чоловік отримав ножове поранення. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:

«У черзі за безкоштовною їжею, яку звичайно роздають на цьому місці, між двома чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із учасників вдарив іншого по обличчю, а потім дістав ніж, вдарив ним опоненту у груди та втік з місця події».

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Ним виявився безробітний 61-річний уродженець Рівненської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

«Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне затриманому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — додав майор поліції.

Відділ комунікації поліції Києва