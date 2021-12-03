Столичні оперативники затримали жінку, яка до смерті обпоїла та обібрала киянина

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні розбою, за який їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До столичної поліції від 45-річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у кватирі на вулиці Олекси Тихого він виявив мертвим брата. За вказаною адресою оперативний черговий направив екіпаж патрульних поліцейських, а також слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції із судово-медичним експертом.

Як розповів начальник кримінальної поліції Ігор Леус, у ході проведення першочергових дій виявилось, що з помешкання зникли мобільний телефон, куртка, банківські картки та гроші померлого:

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що напередодні чоловік розпивав вдома алкогольні напої разом із невідомою жінкою. Ми одразу розпочали пошуки незнайомки, аби перевірити її причетність до зникнення речей».

Правоохоронці менші ніж за добу встановили особу жінки та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясовано, що вона познайомилась із потерпілим на вулиці та запропонувала йому випити.

«Попередньо ми встановили, що під час застілля 39-річна киянка підлила в напій потерпілого медичний препарат, від якого чоловік втратив свідомість та згодом помер. Скориставшись безпорадним станом власника оселі, зловмисниця привласнила собі його речі та втекла», — зазначив полковник поліції.

На даний час слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою повідомив правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням до особи без її згоди отруйних чи сильнодіючих речовин з метою заволодіння чужим майном. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва