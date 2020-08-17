Столичні оперативники затримали житомирянина, який у під’їзді багатоповерхівки пограбував киянку

Зловмисник зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок та втік. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції звернулася 53-річна місцева мешканка, яка повідомила, що у під’їзді будинку на проспекті Ромена Ролана невідомий зірвав із її шиї золотий ланцюжок та втік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції.

Як розповів начальник сектору розкриття злочинів проти власності Святошинського управління поліції Олександр Прима, за прикметами, які надала потерпіла, працівники поліції розшукали та затримали нападника:

«Зловмисником виявився раніше не судимий 35-річний уродженець Житомирської області. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду на час досудового розслідування він перебуватиме під нічним домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва