Столичні оперативники затримали зловмисника, який переховувався від виконання вироку суду за замах на вбивство

Правоохоронці розшукали чоловіка, який був засуджений до восьми років позбавлення волі за скоєння замаху на умисне вбивство знайомого. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі.

Співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції встановили місцезнаходження місцевого мешканця, який із листопада 2021 року переховувався від відбування покарання за замах на вбивство.

Правоохоронці затримали чоловіка поблизу багатоповерхівки на вулиці Алматинська та доставили до слідчого ізолятора.

У серпні 2018 року до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Макаренка вона виявила свого співмешканця з пораненням шиї. Тоді працівники «швидкої» госпіталізували чоловіка до медичного закладу, а правоохоронці розпочали пошук особи, причетної до скоєння злочину.

Провівши низку слідчо-оперативних заходів поліцейські вже через два дні затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 46-річний колишній співмешканець заявниці, який із мотивів особистої неприязні вдарив ножем у шию її нового обранця. Правоохоронці з’ясували, що злочин трапився в загальному коридорі багатоповерхівки, одразу після того, як потерпілий відчинив двері нападнику.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Зловмиснику слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловік понад рік перебував за ґратами, після чого вийшов на свободу під особисте зобов’язання. У листопаді 2021 року суд виніс остаточне рішення та засудив правопорушника до восьми років позбавлення волі. Місцевий мешканець переховувався від відбування покарання, через що був оголошений у розшук.

На виконання розпорядження суду 27 травня поточного року столичні оперативники затримали зловмисника та доставили до слідчого ізолятора. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва