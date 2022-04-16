Столичні патрульні продовжують виявляти у водіїв посвідчення з ознаками підробки

Один з таких випадків вчора зафіксували патрульні у Деснянському районі. Інспектори зупинили водія BMW за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів 27-річний кермувальник пред’явив посвідчення водія, в якому інспектори помітили ознаки підробки: шрифт розмитий, через що мікротекст неможливо прочитати.

Згодом, чоловік зізнався, що придбав посвідчення за 7 тисяч гривень у мережі інтернет.

Інший випадок трапився у Голосіївському районі. Там поліцейським, водій надав свої документи. Під час перевірки патрульні встановили, що вони містили невідповідність з інформаційною базою поліції. На фотографії був зображений зупинений керманич, а дані — іншої особи. // Вартові еспресо