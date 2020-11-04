Столичні патрульні виявили в авто учасника ДТП купу «наркозілля» (фото)

Сьогодні зранку на лінію 102 надійшов виклик з приводу ДТП без потерпілих: на вулиці Чорнобильській зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. Патрульні, які прибули на місце виклику, помітили, що керманич Volkswagen поводився підозріло та помітно нервував.

Інспектори вирішили провести громадянину поверхневу перевірку та виявили у нього згорток із речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Ще три пакети та пластикову пляшку зі схожим вмістом охоронці порядку виявили при візуальному огляді салону автомобіля.

Патрульні склали на керманича протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.

Киев Оперативный