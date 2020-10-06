Столичні поліцейські охорони затримали киянина за спробу крадіжки з офісу

Чоловік намагався з приміщення інтернет-магазину вкрасти електротехніку. Розпочато кримінальне провадження, фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції охорони надійшов виклик про те, що до офісного приміщення на вулиці Казимира Малевича потрапив невідомий. Наряд правоохоронців за декілька хвилин прибув на місце події для встановлення обставин.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова, на адресі поліцейські виявили чоловіка, який проник у приміщення шляхом пошкодження дверних замків:

«Ми задокументували злочин та у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Також дана особа фігурує у двох епізодах магазинних крадіжок, вчинених нещодавно на території Голосіївського району».

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Незакінчений замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Голосіївський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва