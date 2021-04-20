Столичні поліцейські протягом кількох годин затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві киянина

У ході конфлікту чоловік вдарив ножем товариша у шию та втік. Від отриманої травми потерпілий згодом помер. Розпочато кримінальне провадження.

На спецлінію 102 столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що виявив мертвим власника квартири на вулиці Сулеймана Стальського, де він винаймає кімнату. За вказаною адресою оперативний черговий направив слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістів, кінологів та оперативників.

Як розповіла слідча слідчого відділу Дніпровського управління поліції Києва Олександра Короткевич, на місці події поліцейські опитали можливих свідків та провели першочергові слідчі дії:

«Ми встановили, що напередодні власник квартири разом із товаришем вживали алкогольні напої. Згодом між ними виникла сварка та бійка, у ході якої гість схопив ножа та вдарив ним господаря у шию. Від отриманої травми чоловік згодом помер, а правопорушник втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили його місцезнаходження та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – киянин, 1975 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва