Столичні поліцейські видворили з України іноземця із кримінальною біографією

У своїй країні чоловік раніше уже відбував покарання за насильницькі злочини. Йому заборонено в’їзд в Україну на три роки.

Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування у Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. При цьому у своїх соціальних мережах він висловлював наміри скоїти ряд тяжких злочинів на території України.

Столичні оперативники відразу розпочали пошуки іноземця.

«Інформація про його перебування у Києві підтвердилася. Протягом доби оперативники розшукали норвежця: він жив в одному із хостелів. Зважаючи на кримінальну біографію та наміри скоїти тяжкі злочини, до його затримання залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні. Окрім того, прийняте рішення про видворення норвежця з території України із забороною в’їзду на три роки», — повідомив начальник поліції Києва Андрей Крищенко

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Відділ комунікації поліції Києва