Столичні поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив товариша

Під час спільного застілля між друзями розпочалася сварка, у ході якої зловмисник схопив ніж та вдарив ним опонента у груди. Потерпілого прооперували, а відносно винуватця відкрили кримінальне провадження та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що біля будинку на бульварі Ромена Ролана знаходиться 54-річний чоловік з ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Владислав Троцюк, правоохоронці встановили, що до злочину причетний товариш потерпілого:

«Напередодні інциденту у квартирі зловмисника чоловіки розпивали алкогольні напої. Під час застілля між двома товаришами розпочалася сварка, у ході якої господар помешкання схопив ніж та вдарив ним гостя у груди. Потерпілий встиг вибігти на вулицю та попросити про допомогу перехожого. Пораненого госпіталізували у лікарню та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує».

Раніше не судимого киянина, 1975 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці події. Ймовірне знаряддя вчинення злочину правоохоронці знайшли у підвальному приміщенні цього ж будинку. Ніж зі слідами крові вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва