Столичні поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину. На час досудового розслідування порушник перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Інцидент трапився на Майдані Незалежності у центрі столиці. До чергової частини відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою розбійного нападу.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Дмитро Білоконний, 22-річного луганчанина слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що у підземному переході на Майдані Незалежності до потерпілого підійшов чоловік. Спочатку він вдарив опонента по голові, а потім почав душити. Далі нападник відібрав у потерпілого особисті речі та втік з місця скоєння злочину. Втім, заявник запам’ятав прикмети зловмисника, тож під час відпрацювання району ми швидко затримати розбійника».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

«Шевченківський районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 49 тисяч гривень. За скоєння кримінального правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», — додав Дмитро Білоконний.

Відділ комунікації поліції Києва