Столичні поліцейські затримали чоловіка за смертельне поранення хлопця, який зробив йому зауваження

Хлопець став свідком того, як незнайомець вдарив дівчину по обличчю і вирішив заступитися за неї. У результаті отримав ножове поранення у живіт і згодом дорогою до лікарні помер. За вчинення тяжкого злочину затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській під час конфлікту молодик отримав ножове поранення. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Павло Василенко, правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та встановили обставини, за яких 25-річний потерпілий отримав смертельні поранення:

«Біля кафе на вулиці перебували дві компанії. Потерпілий став свідком того, як чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю і зробив зауваження. Під час з’ясування відносин незнайомець вдарив ножем опоненту в живіт та пішов. Зловмисника ми затримали за місцем мешкання, а під час проведення невідкладного обшуку виявили та вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину».

Затриманим виявився 36-річний уродженець Вінницької області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва