Столичні поліцейські затримали керівника агрофірми, який незаконно експлуатував громадян:

Наразі правопорушник перебуває під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що у вересні минулого року співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Дарницького управління поліції, спецпризначенцями полку № 1 та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили та затримали осіб, які організували на території міста Києва та Дніпропетровської області торгівлю людьми. Це — четверо чоловіків та жінка, уродженці Дніпропетровщини, 1975, 1988, 1986, 1992 та 1961 років народження.

Як розповів слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Дмитро Білоконь, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організував незаконну діяльність керівник агропромислового комплексу, який пропонував громадянам, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах нібито офіційне працевлаштування:

«Насправді фігурант мав на меті здійснювати трудову експлуатацію людей на території свого підприємства. Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин у виробничо-складських приміщеннях та на полях у сезон збору урожаю. Харчування громадяни отримували із зіпсованих продуктів, а обіцяні гроші їм взагалі не виплачувались».

Під час розслідування кримінального провадження правопорушнику було заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб. У подальшому чоловіка було оголошено у розшук, оскільки він переховувався від органу досудового розслідування у Німеччині.

«Під час комплексу оперативних заходів ми затримали підозрюваного та доставили його до суду для обрання запобіжного заходу. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Чоловіку загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої».

Відділ комунікації поліції Києва