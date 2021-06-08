Столичні поліцейські затримали киянина, який «спеціалізувався» на викраданнях автівок

Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння транспортними засобами та підробку документів. Наразі затриманий перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

На початку року до поліції Києва на спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець із повідомленням про крадіжку автомобіля на бульварі Ромена Роллана. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко, завдяки камерам системи «Безпечне місто» правоохоронці відслідкували рух зловмисника на викраденому транспортному засобі, який він відігнав у гаражний кооператив в Оболонському районі столиці:

«Завдяки злагодженим діям оперативників та слідчих ми затримали викрадача автомобілів. Ним виявився киянин, 1964 року народження, раніше неодноразово судимий за незаконні заволодіння транспортними засобами та підробку документів. У гаражному боксі та за місцем проживання фігуранта ми провели невідкладні обшуки, у ході яких виявили та вилучили три автомобілі, два з яких мають зовнішні ознаки зміни номерів кузова, велику кількість номерних знаків, ключі, відмички, мобільні телефони та сім-карти, а також інші речові докази, які вказують на причетність затриманого до вчинення злочинів».

Наразі Деснянським районним судом розглядаються кримінальні провадження стосовно одинадцяти епізодів незаконних заволодінь транспортними засобами, в яких фігурує затриманий. Також у слідства є всі підстави вважати, що чоловік причетний ще до інших викрадень авто у різних районах столиці, чотири з яких скоєно у Деснянському.

«Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною другою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На даний момент фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні двох заволодінь автомобілями. Слідчі зібрали належну доказову базу та незабаром направлять до суду обвинувальні акти. На момент досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі», — додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва