Столичні поліцейські завершили досудове розслідування у справі «чорних лісорубів»

Зловмисники налагодили систематичну незаконну порубку лісу, переважно – дубу, на території природно-заповідного фонду та лісових господарств Києва, Київської та Черкаської областей. Сума завданих збитків сягає мільйона гривень. Учасникам злочинної групи може загрожувати до семи років позбавлення волі.

У лютому 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі слідчого управління поліції Києві за процесуального керівництва прокуратури м. Києва за участю управління патрульної поліції затримали «чорних лісорубів» під час транспортування партії незаконно порубаної деревини.

Упродовж 2017-2019 років обвинувачені здійснювали порубку лісу на території міста Києва, Київської та Черкаської областей. Кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності: організація незаконної порубки деревини, підбір працівників та доставка їх до Києва, транспортування деревини до складу зберігання, а також до населених пунктів, які зазначали клієнти.

Наразі справу завершено, а обвинувачені акти за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246 та ч. 3, 4 ст. 246 Кримінального кодексу України відносно чотирьох осіб скеровані до суду.

За незаконну порубку лісу учасникам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України