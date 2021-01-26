Столичні поліцейські завершили слідство щодо організаторів «сітки» підкупу виборців

За скоєне двом обвинуваченим може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців та вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата

Організували «сітку» підкупу виборців на той час кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень — до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Обом було повідомлено про підозру: кандидату в депутати за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України, а його помічнику за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 160.

Сьогодні, 26 січня, обвинувальні акти щодо організаторів «сітки» підкупу виборців направлені до Шевченківського районного суду міста Києва.

За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України