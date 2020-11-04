Столичні правоохоронці перекрили канал збуту фальшивих американських доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано двох осіб на спробі збуту підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 199 КК України).

Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що на території столичного регіону діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено оперативну закупку підробленої іноземної валюти та затримано двох осіб безпосередньо при спробі збуту 50 тис. підроблених американських доларів. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів. Перевіряється причетність до злочину працівників правоохоронних органів.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, та Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київської області.

Київська міська прокуратура