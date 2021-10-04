Столичні правоохоронці примусово повернули на батьківщину 48 іноземців

У рамках профілактичних заходів «Мігрант» київські поліцейські перевірили більше тисячі іноземних громадян. Відносно порушників міграційного законодавства України складено адміністративні протоколи, деяким з них на три роки заборонений в`їзд до України. Окрім того, зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями, за які особам повідомлено про підозру.

Працівники управління міграційної поліції Києва та управління міграційного контролю Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у місті Києві та Київській області підвели підсумки спільної роботи протягом місяця.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк, у рамках профілактичних заходів «Мігрант» київські правоохоронці виявили та перевірили більше тисячі іноземців:

«Ми перевіряли мешканців гуртожитків та хостелів, працівників ринків та служб кур`єрської доставки. У результаті ми виявили 59 іноземців, в яких закінчився законний термін перебування в Україні. Всіх правопорушників притягнули до відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

Столичні правоохоронці направили до Державної міграційної служби подання щодо скорочення терміну тимчасового перебування в державі для 20 іноземців, а відносно 20 порушників прийнято рішення щодо скасування посвідок на постійне проживання в Україні.

«Також ми подали обґрунтовані подання щодо заборони в’їзду строком на три роки зі скасуванням посвідок на тимчасове проживання в Україні для сімох іноземців, а за рішенням міграційної служби, примусово повернуто на батьківщину 48 нелегалів. Окрім того, з початку заходів зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, учинених іноземцями за які особам повідомлено про підозру», — додав Денис Дем`янюк.

Відділ комунікації поліції Києва