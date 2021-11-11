Столичні правоохоронці викрили наркодилера та ліквідували склад із «товаром» на понад ₴5 млн.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та ліквідовано канал оптового розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів на території України (ч. 2 ст. 307 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше судимий за аналогічний злочин 27-річний мешканець Київської області організував діяльність 2 інтернет магазинів у месенджері Телеграм, через які здійснював оптовий збут наркотиків по всіх регіонах України.

Збут наркотичних засобів відбувався з використанням поштових відправлень та доставкою службами таксі. Розрахунок за «товар» здійснювався виключно через електронні гаманці.

Чоловіка затримали на «гарячому» з 12 пакунками наркотиків, які він збирався відправити через поштове відділення.

У ході проведення обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 10 кг канабісу, 2 кг мефедрону, галюциногенні гриби, фенілнітропропен, кекси та шоколад з канабісом, а також інші психотропні та наркотичні речовини.

Вартість вилученого становить понад 5 мільйонів гривень.

Наразі затриманому чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура