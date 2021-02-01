Столичні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась збутом вогнепальної зброї (фото)

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 затримано та повідомлено про підозру трьом особам, які у складі злочинної групи займалися збутом та зберіганням вогнепальної зброї на території столичного регіону (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організували двоє киян та мешканець Київської області, колишній співробітник спецзагону МВС України. 30.01.2021 у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали вказаних осіб поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області під час збуту ручного протитанкового гранатомета за 1800 доларів США. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату «АКС — 74У» з набоями за 84 тис. гривень.

У подальшому під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників групи правоохоронці вилучили предмет, схожий на кулемет, значну кількість набоїв до вогнепальної зброї, гранати та холодну зброю.



Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.



Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками Головний відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в місті Києві та Київській області та Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури