Столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта на Печерську

31-річний киянин допомагав двом спільникам у прихованні тяжкого злочину з метою заволодіння майном. Окрім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта у Печерському районі столиці з метою заволодіння майном. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний ще один фігурант.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські затримали третього співучасника за місцем проживання. Як встановили розшуковці, 31-річний мешканець Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі у Київській області. Окрім того, чоловік викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва