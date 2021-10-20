Столичні правоохоронці заблокували схему нелегальної міграції іноземців через кордон України

32-річний уродженець Одещини разом зі спільниками за допомогою фальшивих паспортів організував незаконне переправлення нелегалів до країн Європейського союзу. Вартість цієї послуги становила близько 3 тисяч доларів США. Окрім того, ділки займалися підробленням і продажем фальшивих іноземних валют

Слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили організовану групу, яка налагодила канал нелегальної міграції іноземців. Також спільники займалися підробкою та збутом банкнот іноземної валюти.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконний бізнес організував уродженець Одещини, 1989 року народження. Допомагали йому ще двоє одеситів, 1986 року народження. Спільники виготовляли підроблені паспорти громадян країн Європи та України, а також водійські посвідчення тощо. Вартість пакету необхідних документів складала близько 3 тисяч доларів США, а угоди з клієнтами укладалися на території столиці.

У подальшому нелегальні мігранти з фальшивими документами, діючи за вказівками зловмисників, перетинали кордон України через пункт пропуску Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. За оперативними даними, серед іноземців були вихідці з країн Азії.

Для викриття злочинної діяльності правоохоронці провели п’ять оперативних закупок фальшивих документів та затримали зловмисників. Двох чоловіків, зокрема організатора і одного спільника, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У помешканнях ділків правоохоронці провели санкціоновані обшуки. У результаті вилучили підроблені посвідчення працівників Інтерполу, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії, документи на запрошення іноземців та гроші в іноземній валюті. Окрім того, працівники поліції вилучили понад 30 патронів різного калібру, стартовий пістолет і кастет, а також предмет, схожий на гранату РГД-5. Речові докази відправили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України — виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу України — незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру у скоєнні цих злочинів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва